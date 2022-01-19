哈国将在奥运代表团队服上改用QAZAQSTAN为国名拼写

哈通社/努尔苏丹/1月19日 – 哈萨克斯坦奥林匹克代表团制服上的国家名称，将首次使用新版拉丁字母拼写的哈萨克文《QAZAQSTAN》来参加国际大赛。

据哈萨克斯坦奥委会消息称，在国家代表团的制服上对重要的国家象征元素进行变更的申请，已经获得了国际奥委会的许可。此前，哈萨克斯坦在奥运会等国际大型体育赛事中使用的国名拼写为《KAZAKHSTAN》。

与此同时，在国际奥委会的三字母缩写版国家代码当中，将继续沿用过去的代码《KAZ》来代表哈萨克斯坦。这是因为该缩写字母代码的使用需要符合国际标准。

哈萨克斯坦国家奥委会认为，作为备受世界关注的体育盛事，奥运会上的每一个场景、人物和物品，都会成为世人关注的焦点，而使用母语哈萨克语来制作奥运制服中最重要元素之一，将有效的提高我国运动员的信心，并感受到来自同胞的支持。

同时，在奥运会这一国际性的重要场合，首次公开使用《QAZAQSTAN》作为哈萨克斯坦国家名称的拼写，也将是哈萨克斯坦文化在国际社会上迈出的重要一步。

哈萨克斯坦奥委会强调指出：«哈萨克文化的民族元素一直在制服设计中发挥重要作用，以强调人民的传统和身份。我们确信我们的运动员也会喜欢制服的新元素。奥运选手是哈萨克斯坦在海外的重要大使。»

【编译：木合塔尔·木拉提】