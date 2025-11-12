QazCement与中材水泥合作推进西部地区工业化项目

双方就计划在阿克托别州拜哈宁县实施的一项投资项目进展情况进行了讨论。该项目总投资约2亿美元，旨在建设一座年产130万吨（后期可扩至250万吨）的水泥厂。项目建成后，将有助于降低哈萨克斯坦西部地区对俄罗斯和伊朗水泥进口的依赖，并以国产产品满足国内市场需求。

会议期间，双方还审议了项目的基础设施保障、建设周期、生产本地化（包括使用当地白垩、粘土和泥灰岩等原材料）等议题，以及在建设阶段创造约900个工作岗位、投产后提供约250个长期就业机会的计划。

沃斯潘库洛夫指出，该项目对哈萨克斯坦西部地区的工业化和建筑业发展具有战略意义，并将进一步深化与中国工业企业的合作。

—这一项目体现了哈萨克斯坦与外国企业之间的高效合作。我们与地方政府共同分析了西部地区的市场需求——也就是目前依靠俄罗斯和伊朗进口来填补的“水泥缺口”。之后，我们帮助哈萨克斯坦公司寻找合适的战略伙伴，最终与中材水泥有限公司达成合作。项目实施后，不仅能够实现进口替代，还将为向俄罗斯边境地区及中亚国家出口产品创造新的机遇。-他说。

“QazCement Industries”项目在哈萨克斯坦政府支持下，通过投资协议机制推进。根据协议，投资方承诺至少将50%的产品供应国内市场，并为哈萨克斯坦专业人才提供系统培训。同时，公司还计划出资建设社会设施，包括在拜哈宁县修建一座可容纳80人的公共中心，并对当地中央公园进行现代化改造。

