国产新冠疫苗QazCovid-in即将投产 正式品牌名QazVac

哈通社/库尔岱/4月9日 – 哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会下属的生物安全问题研究所8日向公众介绍了由该机构位于江布尔州库尔岱县的研发基地研制的首款国产新冠疫苗——QazCovid-in的相关信息。

据QazCovid-in研发团队成员列斯佩克·库图姆别托夫介绍，即将上市的国产新冠疫苗每盒装有10支，每支容量为0.5毫升（10滴），疫苗的储藏温度为-2~8摄氏度。

他表示，在接种QazCovid-in之后，人体产生的免疫力可持续保持至少7个月的时间。

«QazCovid-in是哈萨克斯坦研发的5款新冠疫苗之一，5款疫苗采用了不同的研发工艺。我们同时启动了不同的疫苗研发工作，这只是其中最先完成的一个。»他说。

QazCovid-in疫苗是灭活疫苗，这是最为成熟和可靠地疫苗生产技术，这方面哈萨克斯坦科研人员具有数十年的丰富研发和使用经验。

«至于载体疫苗和亚单位疫苗，这属于较新的疫苗工艺。使用这种工艺的疫苗目前适用范围还不是很广泛，其与灭活疫苗的最大的区别是，病毒将只有特定部分的特征被传递到接种者体内，因此通过这种疫苗产生抗性可能会比较困难。»他说。

哈萨克斯坦国产疫苗的学名为QazCovid-in，而上市后的品牌名为QazVac。

值得一提的是，4月25日，首批5万剂QazCovid-in疫苗将通过哈萨克斯坦SK药业枢纽供应全国各地疫苗接种点。

【编译：木合塔尔·木拉提】