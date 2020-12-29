江布尔州州长接种国产防新冠疫苗QazCovid-in

哈通社/塔拉兹/12月29日 – 江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫28日在塔拉兹接受了哈萨克斯坦国产防新冠疫苗QazCovid-in的接种。

州长强调指出，接种疫苗是防范新冠病毒，保护身体健康的重要方式。

萨帕尔巴耶夫指出，国际上许多国家的专家学者们为了研发出有效而安全的疫苗，尽可能快速和全面的为公众提供健康保障，作出了诸多努力。

«坐落在库尔岱县的国家生物安全研究中心研发了哈萨克斯坦自己的刚新冠疫苗，并且顺利的完成了第一期和第二期临床试验，所有参与实验的志愿者都没有出现不良反应，疫苗显示出了良好的有效性。目前三期试验正在塔拉兹进行当中。我期待疫苗能够顺利结束测试阶段，尽快获准上市向公众供应。»萨帕尔巴耶夫说。

当天，江布尔州哈萨克国立医科大学校长塔勒哈特·努尔果金也与州长一同接受了国产疫苗的接种。

哈萨克斯坦教育和科学部下属的国家生物安全科研中心研发的国产防新冠疫苗QazCovid-in于12月19日启动了三期临床试验，共有3000名志愿者参加。

【编译：木合塔尔·木拉提】