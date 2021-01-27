专家称国产新冠疫苗QazCovid-in研发技术成熟可靠

哈通社/努尔苏丹/1月27日 – 哈萨克斯坦科研机构在研发国产新冠疫苗QazCovid-in的过程中，采用了大量此前已经得到有效验证的技术。

据哈萨克斯坦教育和科学部新闻中心消息， QazCovid-in的研发工作由哈萨克斯坦阿拉木图国立生物安全研究所全权负责。

在疫苗的研发过程中，生物安全研究所专家们结合过去的各类疫苗开发经验，使用了大量已在本国疫苗研发和生产过程中得到有效验证的技术，因此确保了疫苗的高质量和有效性。

据了解，作为一款灭活疫苗，QazCovid-in的研发平台在哈萨克斯坦已经发展的十分成熟。对于哈国公众而言，QazCovid-in疫苗的许多主要成分，也与此前接种的其他类型疫苗并无太大差别。疫苗成分当中唯一的新物质，就是已经被消除了活性的冠状病毒。

哈萨克斯坦教科部科学委员会下属的阿拉木图国立生物安全研究所负责人、病毒学家、教授、博士列斯佩克·库特姆别托夫指出，灭活疫苗的研发和生产工艺并不复杂。相对其他类型的疫苗，灭活疫苗更加稳定可靠，而且接种后人体所获得的免疫能力也更强，与患病后痊愈的患者体内所产生的抗体具有完全相同的抵抗力。

在哈萨克斯坦，用于开发QazCovid-in的各项技术早已运用了超过10年的时间，生产了多种疫苗，迄今未发现存在任何危害。

«这也是为什么在研发QazCovid-in时，我们决定采用灭活疫苗平台的原因。»列斯佩克·库特姆别托夫说。

在此之前，负责研究和开发疫苗的多位哈萨克斯坦学者、教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫、哈萨克斯坦总统助理叶尔兰·卡林、江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫以及哈萨克国立医科大学校长塔勒哈特·努尔果金等人，均自愿接种了正在进行临床Ⅲ期试验的国产新冠疫苗QazCovid-in。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也在26日的政府扩大会议上表示，将在QazCovid-in完成临床测试后接种这款国产疫苗。

值得一提的是，负责研发哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazCovid-in的哈国教育和科学部科学委员会阿拉木图国立生物安全研究所成立于1958年，曾是前苏联最大的6个病毒研究所之一。

目前，该研究所拥有214名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

该研究所也是哈国国内负责存储高危险病毒和微生物菌株的专门机构。

独立至今，哈生物安全研究所下属的各实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

哈生物安全问题科研中心作为疫苗生产者被列入了海关联盟的名录，同时也是伊斯兰合作组织成员国疫苗研发团的成员。

【编译：木合塔尔·木拉提】