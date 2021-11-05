QazForum2021在努尔苏丹开幕

哈通社/努尔苏丹/11月5日--第五届哈萨克语在线内容生产者论坛《QAZFORUM 2021》5日在首都努尔苏丹开幕。

论坛开幕式上，哈萨克斯坦新闻和社会发展部长阿依达·巴拉耶娃向美国驻哈萨克斯坦大使馆对此次活动的支持表示了感谢。

“今年是我国独立的30周年，也是哈萨克斯坦与美国建交的30周年。这些年来，美国为哈萨克斯坦的许多项目提供了支持，其中之一就是哈萨克语在线内容生产者论坛。 ” 她说。

部长表示，今年是该论坛的第五届。“今年我们举办了五届哈萨克语在线内容生产者论坛，这当然很重要，因为要讨论当前的热点问题。 ”

据其介绍，哈萨克语在线内容在国内媒体中的占比为 78%，占电视总内容的 79.2%，占期刊内容的 84.5%、占网络资源内容的 59.81%。

在这方面，部长表示，10 年前只有6个网站以哈萨克语发布内容，而如今已发生重大变化，全国14% 的网站以哈萨克语发布内容。

值得一提的是，此次论坛汇集了来自全国各地的媒体领域专业人士，与会者将讨论哈萨克语媒体发展的最新趋势。

【编译：阿依波塔】