QazTrade与阿里巴巴签署合作备忘录

哈通社/努尔苏丹/8月9日 -- 据贸易和一体化部新闻中心消息，哈贸易政策发展中心（QazTrade）总经理阿扎马特·阿思卡尔吾勒与阿里巴巴国际站总经理张阔签署了合作谅解备忘录。

根据备忘录，双方计划就在阿里巴巴网站用户中推广哈国产品开展合作，阿里巴巴团队协助哈国公司在该平台上的运营，并组织月度培训，促进哈国货物供应商的数字化转型。

目前，阿里巴巴平台上有4000余种哈国产品上架，包括面食、面粉、蜂蜜、糖果、肉类、饮料、植物油等食品，以及部分非食品类产品。

2019-2020年，100余家哈国制造企业获得«金牌供应商»账户，入驻阿里巴巴平台。«金牌供应商»账户为企业提供了在阿里巴巴平台进行全面推广的机会，增加了受众覆盖率，增加了客户参与度，使推广投资获得快速回报。

贸易和一体化部副部长海拉特·托列巴耶夫在签署备忘录时表示，在过去两年中，双方已经形成了极富成效的合作关系。由于该计划，100家哈国公司能够远程向世界各地的买家提供商品。总销售额已经达到约4500万美元，销售产品包括食品、纺织品、蜂蜜等。

利用平台的推广能力，哈国供应商正在增加其产品在世界各地的出口范围和品类。去年，哈国冷冻肉通过这一销售渠道出口到了阿联酋；粮食产品出口到中国和孟加拉国市场；向独联体国家出口了生物产品益生菌；轻工业产品由此渠道销往东欧国家；哈国企业通过阿里巴巴平台首次向新加坡出口蜂蜜。

QazTrade总经理指出，在疫情和疫情后时期，数字电商平台已成为全球成本最低、最便捷的销售工具。数字电商平台交易规模只会逐年增长。因此，与哈国供应商入驻的主要国际贸易平台之一——阿里巴巴的合作，对于提高平台用户对其产品的认可非常重要。

阿里巴巴是全球领先的B2B批发采购平台，服务于190个国家超过1.6亿的买家和供应商。通过阿里巴巴，哈国企业家可以将他们的产品销售到世界200多个国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】