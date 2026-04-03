QazTrade在中国武汉设立代表处 深化对华经贸合作

作为中国重要的交通物流枢纽之一，武汉素有“九省通衢”之称。新设代表处旨在进一步挖掘哈萨克斯坦出口潜力，持续拓展其在中国市场的贸易空间。

目前，QazTrade已在合肥、西安、长沙、南京、天津、成都及青岛设立合作伙伴办公室。武汉办公室的启用，预计将成为其在华业务布局中的又一关键支点。

—目前我们正着力构建完善的服务体系，确保哈萨克斯坦企业不仅能够通过商务对接进入中国市场，还能在当地实现常态化运营。为此，在中国范围内建立此类办公室网络至关重要。我们不仅为企业提供全程支持，还为其在当地直接与中国合作伙伴开展业务创造条件。从这一角度看，武汉作为汇聚多区域市场需求的重要物流枢纽，其战略地位不言而喻，-QazTrade总经理阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫表示。

访问期间，QazTrade与冠誉国际供应链有限公司签署合作协议。根据协议，双方将共同推动哈萨克斯坦产品在华中地区的推广，组织B2B对接活动，并为贸易洽谈及物流交付提供全流程支持。

据QazTrade统计，2025年哈萨克斯坦与武汉所在的湖北省双边贸易额达1.636亿美元，同比增长12.1%。

【编译：阿遥】