国产QazVac疫苗第三阶段临床试验将于7月中旬结束

哈通社/努尔苏丹/7月9日 – 哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac的研发人员计划在7月中旬完成疫苗第三期临床试验。

卫生部副部长玛拉特·舒拉诺夫表示，在经过了为期6个月的检测试验之后，于7月中旬结束的试验结果将会被上报给国家药物专家中心。

至于在何时公布第三期试验的总结报告，他表示，这将取决于疫苗开发人员完成向国家药物专家中心提交详细报告的进度。

舒拉诺夫同时指出，哈教育和科学部科学委员会生物安全问题科研中心的专家们正在同世卫组织方面开展积极的工作，以尽快完成将QazVac疫苗在世卫组织的注册程序，使其能够被列入该组织的新冠疫苗紧急使用清单。

根据此前报道，托卡耶夫总统今年5月同世卫组织总干事谭德塞举行视频会议时，曾向后者介绍QazVac疫苗的相关情况。谭德塞对哈国产疫苗的研发表示欢迎并表示，世卫组织未来或考虑将该款疫苗列入紧急使用清单。

QazVac（QazCovid-in 2019冠状病毒病疫苗）由哈萨克斯坦教育及科学部辖下生物安全问题研究所研制，属于灭活疫苗。疫苗可于2℃至8℃的环境下（即一般雪柜温度）保存。采用肌肉注射方式，于上臂肌肉注射每剂0.5 ml的疫苗，并需于首剂接种后21日再接种第二剂。

哈萨克斯坦医药管制局于今年1月向QazVac疫苗授予了«紧急使用授权»，有效期为9个月。QazVac（QazCovid-in）疫苗被证实对COVID-19的致病毒株具有高度的抵抗性，在帮助人体产生抗病能力的同时，对人体健康安全有效。 2021年4月22日，首批国产QazVac (QazCovid-in)疫苗在江布尔州国立生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地。 4月26日，QazVac (QazCovid-in)疫苗开始向公众开放接种。哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔作为首批接种人员之一，在直播镜头下，完成了首针疫苗的注射。

【编译：木合塔尔·木拉提】