哈萨克斯坦有哪些官员接种了QazVac疫苗？

哈通社/努尔苏丹/4月26日 – 从今日（4月26日）开始，哈萨克斯坦全国各地的疫苗接种站点，将为国民提供国产新冠疫苗QazVac疫苗的接种。

哈萨克斯坦国产新冠疫苗品牌名为QazVac，系哈国应对新冠大流行而研发的5款疫苗之一。疫苗为灭活疫苗，学名为QazCovid-in。

QazVac疫苗需接种两针，两针疫苗相隔时间为21天，在接种之后，人体产生的免疫力可持续保持至少7个月的时间。

哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔于4月26日率先垂范，在哈巴尔24频道的直播镜头下，作为首批接种人员之一，在努尔苏丹市接受了QazVac疫苗的注射。

而在此之前，负责研究和开发疫苗的阿拉木图生物安全问题研究所所长和多位哈萨克斯坦学者、教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫、哈萨克斯坦总统助理叶尔兰·卡林、江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫以及哈萨克国立医科大学校长塔勒哈特·努尔果金等人，均自愿接种了正在进行临床Ⅲ期试验的国产新冠疫苗QazVac（QazCovid-in）。

哈国自今年2月启动了全民新冠疫苗接种工作，至今主要提供的是实现国产化的卫星V疫苗。而自26日开始，公民可在疫苗接种站点自主选择接种QazVac疫苗或卫星V疫苗。

根据卫生部的统计，截至4月26日，哈全国已有893 633人接种新冠疫苗（卫星V）。

【编译：木合塔尔·木拉提】