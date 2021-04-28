从开发到投产 QazVac疫苗经历了哪些阶段？

哈通社/努尔苏丹/4月28日 – 哈萨克斯坦教育和科学部公布了国产QazVac疫苗自立项到研发和最终投产的全过程相关信息。

2020年3月哈萨克斯坦首次发现确诊的新冠病例。

2020年3月23日，从患者体内提取了生物样本，并从中分离出了COVID-19的致病病毒毒株，送往病毒学实验室进行检测研究。也就是从这一天开始，哈萨克斯坦科研人员启动了疫苗的开发程序。

2020年5月9日，哈国科研人员完成了QazVac (QazCovid-in)疫苗的准备工作。

2020年5月19日，QazVac (QazCovid-in)疫苗被世界卫生组织列入新冠候选疫苗名录，并正式开始了以动物试验为主的临床前研究阶段。

2020年6月，QazVac (QazCovid-in)疫苗的研究成果获得了哈萨克斯坦卫生部国家药品检测中心的承认。

2020年7月，疫苗开发团队全体成员自愿作为首批受试者，接受了正在开发阶段的QazVac (QazCovid-in)疫苗的接种。

2020年9月17日，QazVac (QazCovid-in)疫苗进入第一期临床检测阶段，共有44名志愿者参与了人体试验。试验结果显示，疫苗具有高效性和安全性，所有受试者均产生了抗体且未有不良反应。

2020年10月17日，QazVac (QazCovid-in)疫苗开始进行第二期临床测试。200名志愿者接受了疫苗的注射。检测结果再度证明了疫苗的高效与安全。

2020年12月19日，哈萨克斯坦卫生部批准开展QazVac (QazCovid-in)疫苗第三期临床试验。约3000名受试者志愿接种的疫苗。

疫苗首针与第二针之间间隔21天，接种完成后，注射疫苗的志愿者体内均产生了预期的抗体反应。

教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫、哈萨克斯坦总统助理叶尔兰·卡林、江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫以及哈萨克国立医科大学校长塔勒哈特·努尔果金等人，在第三期试验阶段，也与志愿者们一起，自愿接种了QazVac（QazCovid-in）。

经过三期临床试验，QazVac（QazCovid-in）疫苗被证实对COVID-19的致病毒株具有高度的抵抗性，在帮助人体产生抗病能力的同时，对人体健康安全有效。

2021年4月22日，首批国产QazVac (QazCovid-in)疫苗在江布尔州国立生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地。

4月26日，QazVac (QazCovid-in)疫苗开始向公众开放接种。哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔作为首批接种人员之一，在直播镜头下，完成了首针疫苗的注射。

【编译：木合塔尔·木拉提】