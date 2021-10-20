医学专家介绍QazVac疫苗的三大优势

哈通社/努尔苏丹/10月20日 – 哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题研究所实验室主任努尔吉雅·阿桑佳诺娃在«20:21»节目采访时，介绍了哈萨克斯坦国产2019冠状病毒疫苗——QazVac的优势。

据这位医学专家介绍，国产2019冠状病毒疫苗具有三大优势。

«首先，QazVacy疫苗对储存环境的要求不高。»她说。

阿桑佳诺娃指出，只需要使用普通的冷藏设备，例如冰箱即可实现对QazVac医疗的保存。而无需使用零下20摄氏度甚至零下70摄氏度的保存条件进行储存和运输。

其次，QazVac疫苗的安全性高。该疫苗使用了成熟的病毒灭活技术平台，哈国科研机构在这方面拥有几十年的丰富经验。

QazVaz疫苗的第三个优势，就是其极高的有效性。

«与其他的几款疫苗相比较而言，国产疫苗的研发基于完整的病毒毒株。用通俗的话来说，在面对病毒威胁时，已经接种过疫苗的人体，将会向全副武装一样做好了抵抗的准备。»她说。

QazVac疫苗属于灭活疫苗，其学术名为QazCovid-in，系哈萨克斯坦为应对新冠大流行而研发的5款疫苗之一。QazVac的接种程序分为2次，两针疫苗间隔时间为21天。

QazVac疫苗目前已在哈萨克斯坦和吉尔吉斯投入使用。

关于哈萨克斯坦教科部生物安全研究所

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所成立于上世纪50年代，是前苏联最大的6个病毒研究所之一。目前，该研究所拥有214名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

独立至今，哈生物安全研究所下属的各实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

【编译：木合塔尔·木拉提】



