哈萨克斯坦Q大学与广州城市职业学院签署战略合作备忘录

消息称，备忘录旨在推动双方在教育、科研以及学术流动领域的战略伙伴关系发展。文件确立了双方建立长期学术互动机制的意向，并将重点聚焦于学生实践技能培养及教育领域的数字化转型。

据介绍，双方合作的优先方向之一是在线新闻与数字通讯。根据备忘录，两校将在在线新闻学、多媒体通讯及数字内容创作领域开展联合教学模块。合作伙伴关系涵盖了数字叙事、数据新闻、媒介管理及事实核查等课程的共同开发。此外，双方还将启动学生多媒体项目，并开展教师互访，通过互派讲师进行理论教学与实操指导。

备忘录另一大核心方向是信息技术与数字化解决方案。合作内容涉及Web开发、移动端开发、UX/UI设计、数字化教育平台建设，以及人工智能在媒体和商务领域的应用等模块化课程的联合研发。

消息称，按照计划，双方还将推出一系列以市场需求为导向、侧重实操技能的短期认证项目，旨在为学生提供符合当前行业标准的专业培训。

【编译：阿遥】