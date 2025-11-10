统计：哈萨克斯坦前10个月经济增速达6.4%

从产业结构来看，商品生产增长8.2%，服务业增长5.3%。其中工业领域表现尤为突出，增速达7.3%，对GDP增长的贡献率高达30%。若将贸易和交通运输业一并计入，这三大行业共同贡献了超过70%的经济增长。

Фото: ҚР Ұлттық экономика министрлігі

在加工业领域，整体增长5.8%，多个细分行业表现亮眼：

机械制造业增长11.5%，其中汽车制造业增长13.3%

化学工业增长10.9%

食品生产增长9.1%

石油制品增长6.3%

金属制品增长14.1%

建筑材料增长5.3%

建筑业在大型基础设施项目推动下保持强劲增长，建筑工程量增长15.1%，较2025年1-9月的14.9%进一步提速。

农业领域进入季节性增长通道，总产值增速较1-9月加快1.0个百分点，达到5.4%。其中种植业增长6.7%，畜牧业增长3.4%。这一增长得益于国家政策支持、农业技术推广以及秋收期间有利的天气条件。阿克莫拉州（+13.6%）、库斯塔奈州（+14.9%）和巴甫洛达尔州（+7.4%）等主要农业区的粮食产量显著提升。畜牧产品中，牛奶产量增长5.2%，肉类增长2.8%，鸡蛋增长1.4%。

贸易领域增长9.0%，其中占行业比重66.5%的批发企业成为主要驱动力。巴甫洛达尔州、阿特劳州和阿斯塔纳市的商业活动尤为活跃。

交通运输业延续高增长态势，在所有运输类型共同带动下，运输服务量实现20.7%的显著增长。

【编译：阿遥】