    14:55, 26 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦提前提取养老金达4.5万亿坚戈 购房与就医成主要用途

    哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦统一累积养老基金官方网站数据，2025年1—10月，居民用于购房和治疗而提取的养老金资金总额显著增长，相关支出已超过同期基金的投资收益。

    全国共有235.4万退休人员领取养老金
    Фото: gov.kz

    数据显示，今年前十个月，通过提前提取机制共拨付 1539.97亿坚戈的养老金资金，其中大部分用于改善住房条件和支付医疗费用：

    • 购房支出：5311亿坚戈

    • 医疗支出：3772.3亿坚戈

    • 保险公司转移资金：3148.7亿坚戈

    自2025年以来，居民实际使用的养老金提前提取资金总额达到 1223.17亿坚戈。

    过去两年多时间里，提前提取养老金资金总额已达到 4.449万亿坚戈（约合8.6亿美元）。其中：

    • 自2023年夏季以来，用于改善住房的资金为 3.59万亿坚戈

    • 用于医疗服务的资金为 8590亿坚戈

    值得注意的是，政府自2023年7月1日起正式允许居民使用养老金资金用于购房和支付医疗费用。

    截至2025年11月1日，全国共有约 1250万个个人养老金账户，其中 1127.1万个属于强制性养老金缴纳账户。

    统一累积养老基金的养老金资产规模达到 25.198万亿坚戈。

    今年以来，共有 2.27万亿坚戈的养老金缴款进入基金账户。

    2025年1—10月的净投资收益为1.778万亿坚戈。需要指出的是，基金在今年2月至7月期间投资收益一度出现负值，随后几个月投资表现逐渐恢复。

    根据比较数据：

    • 2025年前10个月的投资收益：1.78万亿坚戈

    • 过去两年居民提前提取养老金资金：4.5万亿坚戈

    也就是说，居民提取的金额约为同期投资收益的 2.5倍。提前提取占统一养老基金总资产比例已达 17.65%。

    从2026年起，养老金缴费机制将发生变化，未按规定缴纳养老金的个人，其银行账户将被封锁。

    与此同时，养老金资金使用方式也将被进一步扩大。若新法案通过，公民可使用养老金资金偿还按揭贷款（用于关闭现有房贷）。

