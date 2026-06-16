铁路货运量前5个月达1.31亿吨

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦铁路货运和过境运输继续保持增长势头。哈萨克斯坦国家铁路公司董事长塔勒哈特·阿尔德别尔格诺夫和交通部长努尔兰·萨乌兰巴耶夫16日在政府会议上介绍了铁路运输领域的发展情况。

阿尔德别尔格诺夫表示，今年前五个月，全国铁路货运量达到1.31亿吨，同比增长3%。其中，出口运输量增长8%，达到3800万吨；过境运输量增长13%，达到1500万吨。

他说，哈萨克斯坦国家铁路公司已做好准备，今年将保障5500万吨过境货物运输。

萨乌兰巴耶夫指出，哈萨克斯坦正在持续完善覆盖主要方向的国际运输走廊网络。目前，哈萨克斯坦已成为连接中国、中亚、俄罗斯、欧洲、波斯湾国家和南亚国家的重要交通枢纽。

据介绍，目前中国经陆路运往欧洲的货物中，约80%通过哈萨克斯坦过境运输。

与此同时，哈萨克斯坦正在国内外加快建设物流终端，推动形成统一物流生态系统。目前相关运输线路已建成7个物流终端，未来还将新增7个终端。

萨乌兰巴耶夫表示，过境运输是铁路行业发展的主要驱动力。过去五年，哈萨克斯坦铁路过境运输量已从2000万吨增至3300万吨。根据规划，到2030年，过境运输量将提高至6700万吨；到2040年将进一步增至1亿吨。

为实现上述目标，未来三年哈萨克斯坦计划新建1391公里铁路线路，改造1000公里既有铁路，同时推进机车车辆更新、物流终端网络扩建以及数字化服务发展。