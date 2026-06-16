前5个月共和国级公路交通事故死亡人数下降26.8%

数据显示，今年前五个月，共和国级公路交通事故死亡人数从去年同期的336人降至246人，减少90人。同期，交通事故数量由1214起降至1151起，下降5.2%；受伤人数由2376人降至2181人，下降8.2%。

哈萨克斯坦国家公路公司表示，近年来道路交通安全管理模式发生转变，工作重点逐步从事后处置转向风险预防、数字化监测、工程安全措施、车速管理以及道路维护责任落实等方面。

为提升道路安全水平，该公司持续推进规范建设、数字化管理、技术设备更新、冬季道路养护、道路缺陷预防以及突发事件快速响应等工作。2025年共制定和实施15项以上内部规范性文件，涵盖道路养护、路面预防性维护、道路施工安全管理以及事故多发路段分析等内容。

此外，相关部门持续对事故多发路段和高风险区域进行监测分析。自2025年11月起，各地区分支机构每周对交通事故统计数据进行分析，并跟踪整改措施落实情况。

在数字化技术应用方面，可变信息标志系统已在阿斯塔纳—舒钦斯克和阿斯塔纳—卡拉干达公路投入使用。该系统可根据天气和道路状况实时调整限速标准。

数据显示，在2025年至2026年冬季期间，上述两条公路的交通事故数量同比下降53%，由57起降至27起；死亡人数由9人降至零；受伤人数由102人降至46人，下降55%。