前7个月近4500万辆次通行 哈萨克斯坦最繁忙收费公路排名出炉

（哈萨克国际通讯社讯）2026年前7个月，哈萨克斯坦国家级收费公路累计记录近4500万辆次车辆通行。其中，阿拉木图—库纳耶夫、奇姆肯特—乌兹别克斯坦边境和奇姆肯特—塔拉兹成为全国车流量最大的三条收费公路。

据哈萨克斯坦国家公路公司（KazAvtoZhol）对2026年1月1日至7月31日期间收费公路车流量进行的统计，全国收费公路累计记录车辆通行4495.405万辆次。

其中，阿拉木图—库纳耶夫路段车流量居全国首位，前7个月累计达到714.9537万辆次，占总量约16%，日均通行车辆约3.37万辆次。

奇姆肯特—乌兹别克斯坦边境公路以546.3475万辆次位居第二，奇姆肯特—塔拉兹路段以378.4782万辆次排名第三。

塔拉兹—海纳尔和奇姆肯特—克孜勒奥尔达分别以328.9935万辆次和273.6666万辆次进入前五。

数据显示，哈萨克斯坦收费公路车流主要集中在阿拉木图都市圈和南部地区。仅奇姆肯特—乌兹别克斯坦边境、奇姆肯特—塔拉兹、塔拉兹—海纳尔和奇姆肯特—克孜勒奥尔达4条南部线路，前7个月累计通行车辆就超过1520万辆次。

连接首都与其他地区的收费公路同样保持较高车流量。其中，阿斯塔纳—铁米尔套路段累计通行229.3893万辆次，阿斯塔纳—休钦斯克为221.9653万辆次，阿斯塔纳—巴甫洛达尔为140.1004万辆次。

2026年1月至7月哈萨克斯坦收费公路车流量排名如下：

阿拉木图—库纳耶夫：714.9537万辆次； 奇姆肯特—乌兹别克斯坦边境：546.3475万辆次； 奇姆肯特—塔拉兹：378.4782万辆次； 塔拉兹—海纳尔：328.9935万辆次； 奇姆肯特—克孜勒奥尔达：273.6666万辆次； 阿斯塔纳—铁米尔套：229.3893万辆次； 阿斯塔纳—休钦斯克：221.9653万辆次； 库纳耶夫—塔勒德库尔干：217.8708万辆次； 塔拉兹绕城公路（海纳尔—奇姆肯特）：164.4729万辆次； 库斯塔奈—杰尼索夫卡：153.5147万辆次； 休钦斯克—科克舍套：152.0485万辆次； 阿拉木图—霍尔果斯：150.0567万辆次； 阿斯塔纳—巴甫洛达尔：140.1004万辆次； 科克舍套—彼得罗巴甫尔：107.5805万辆次； 克孜勒奥尔达—阿拉尔：106.4024万辆次； 巴尔喀什—布雷尔拜塔尔：94.245万辆次； 阿克托别—俄罗斯边境（奥伦堡方向）：77.9128万辆次； 巴甫洛达尔—塞梅—卡尔巴套：74.612万辆次； 舒—布雷尔拜塔尔：60.7895万辆次； 库斯塔奈—俄罗斯边境（特罗伊茨克方向）：52.9273万辆次； 坎迪阿加什—马卡特：51.396万辆次； 巴甫洛达尔—俄罗斯边境（鄂木斯克方向）：48.8527万辆次； 乌拉尔—俄罗斯边境（萨马拉方向）：38.2265万辆次； 乌拉尔—俄罗斯边境（萨拉托夫方向）：32.3829万辆次； 乌沙拉尔—多斯特克：31.5019万辆次； 卡拉干达—巴尔喀什—布雷尔拜塔尔：20.7661万辆次； 塔勒德库尔干—乌斯卡曼：13.6056万辆次； 贝纽—阿克日吉特（乌兹别克斯坦边境）：8.7198万辆次； 布雷尔拜塔尔—库尔特：3.6259万辆次。

从地区分布来看，哈萨克斯坦收费公路网络已经覆盖全国绝大多数地区的主要交通线路，其中既包括南部和东部地区的国际运输通道，也包括北部和西部地区连接俄罗斯的跨境线路。

在北部地区，除连接阿斯塔纳的主要线路外，库斯塔奈—杰尼索夫卡、休钦斯克—科克舍套和科克舍套—彼得罗巴甫尔等公路车流量较高。巴甫洛达尔州境内，阿斯塔纳—巴甫洛达尔、巴甫洛达尔—塞梅—卡尔巴套以及巴甫洛达尔—俄罗斯边境等线路使用较为频繁。

西部地区车流主要集中在阿克托别—俄罗斯边境、坎迪阿加什—马卡特、乌拉尔—俄罗斯边境的萨马拉和萨拉托夫方向，以及贝纽—阿克日吉特等线路。

东部和东南部地区，阿拉木图—霍尔果斯、库纳耶夫—塔勒德库尔干以及乌沙拉尔—多斯特克等公路也记录了较大车流量。

值得注意的是，卡拉干达—巴尔喀什—布雷尔拜塔尔、布雷尔拜塔尔—库尔特以及塔勒德库尔干—乌斯卡曼3条线路今年7月才开始实行收费制度。

其中，卡拉干达—巴尔喀什—布雷尔拜塔尔和布雷尔拜塔尔—库尔特路段自7月10日起收费，塔勒德库尔干—乌斯卡曼路段自7月11日起收费。因此，上述3条线路的数据仅涵盖7月部分时间，不能与已经连续收费7个月的其他公路直接比较。