前7个月经济增长4.1% 非资源领域保持较快增长

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家经济部消息，根据国家统计局初步数据，2026年1月至7月，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）同比增长4.1%，与上半年增速持平。在石油产量下降和全球市场波动的背景下，经济总体保持稳定增长。

数据显示，今年前7个月，哈萨克斯坦石油产量同比下降8.9%，至5320万吨。与此同时，非资源领域成为支撑经济增长的重要动力，国家经济部估计，该领域同期增长5.4%。

作为经济重要组成部分，加工制造业增长9%。其中，机械制造业增长22%，食品生产增长13.9%，化学工业增长26.9%，制药业增长38.5%，建筑材料生产增长9.4%，金属制成品生产增长35%。

其他主要行业也保持增长。其中，建筑业增长15.3%，交通运输和仓储业增长7.4%，贸易增长5.9%，农业增长5%，通信业增长4.3%。

国家经济部指出，过去哈萨克斯坦经济增速较大程度上受到资源领域，特别是石油开采变化的影响。近年来，随着经济多元化进程逐步推进，工业发展潜力不断增强，发展机构作用进一步提升，交通运输、公路和铁路基础设施持续建设，同时加大对本国产品生产商、中小企业及非资源领域投资的支持，石油行业在整体经济中的占比有所下降。

数据显示，2025年石油开采业占哈萨克斯坦GDP的比重已降至7.8%。