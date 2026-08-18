哈萨克斯坦前7个月交付住宅面积近千万平方米

据哈萨克斯坦国家统计局数据，建筑及设施维修工程是推动行业增长的主要因素，相关工程量同比增长19.5%。

从承建主体来看，私营企业完成的建筑工程占总量的90.1%，外国企业占9.2%，国有企业占0.7%。

从工程类型看，公路、铁路和地铁建设占建筑工程总量的24.7%，非住宅建筑占21.4%，住宅建设占13.4%。

全国18个地区建筑活动均实现增长。其中，乌勒套州建筑工程量同比增长3倍，增幅最为明显。克孜勒奥尔达州增长34.9%，巴甫洛达尔州增长32%，阿特劳州增长27.9%，突厥斯坦州增长25.7%。

此外，东哈萨克斯坦州增长24.5%，阿拉木图市增长23.3%，阿拜州增长23.1%，库斯塔奈州增长22.3%。

今年前7个月，全国共有1230万平方米新建项目投入使用，其中住宅面积达到974.6万平方米，同比增长3.9%。

具体来看，多户住宅交付面积为654.6万平方米，独立住宅为315.8万平方米。已交付住宅中，95.3%由私营开发商建设，其中居民自行建设住房面积为332.1万平方米。

同期，全国还建成投用32所普通学校，可提供18090个学位；32所学前教育机构，可提供4207个学位。

此外，还有6所门诊医疗机构投入使用，并建成一座可增加120张床位的医院扩建项目。