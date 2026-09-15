前8个月哈萨克斯坦铁路运输粮食930万吨

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦交通部消息，2026年前8个月，全国铁路粮食运输量达到930万吨，同比增长13%。2025年同期运输量为820万吨。

交通部表示，随着新一季秋收启动，目前已有首批100万吨粮食通过铁路运输。仅今年8月，铁路粮食运输量就达到110万吨，较去年同期增长35%。

粮食出口铁路运输同样保持增长。今年前8个月，通过铁路出口至国外市场的粮食达到720万吨，同比增长14%。去年同期这一数字为630万吨。

其中，中亚国家仍是哈萨克斯坦粮食铁路出口的主要目的地，前8个月运输量达到480万吨，同比增长37%。

分市场看，出口至乌兹别克斯坦的粮食为360万吨，同比增长50%；出口至塔吉克斯坦100万吨，同比增长17%；出口至阿富汗65.5万吨，增至去年同期的4.4倍；出口至中国55.8万吨，同比增长33%。

为保障粮食运输稳定、及时进行，哈萨克斯坦已成立铁路粮食运输组织与协调工作组。

交通部表示：