前8个月哈国运输石油3190万吨 对华管道转运量增长3%

（哈萨克国际通讯社讯）2026年前8个月，哈萨克斯坦国家石油运输公司（KazTransOil）石油运输及转运量达到3190万吨，较2025年同期增长4%。

其中，通过干线输油管道运输的石油达到3060万吨，同比增长4%。综合货物周转量达到305.46亿吨公里，同比增长2%；干线输油管道系统货物周转量为236.96亿吨公里，同比增长1%。

同期，KazTransOil向哈萨克斯坦国内炼油企业输送石油超过1200万吨。其中，向巴甫洛达尔石化厂供应431.6万吨，向PetroKazakhstan Oil Products供应366.4万吨，向阿特劳炼油厂供应356.7万吨，向CASPI BITUM合资企业供应54万吨。

出口及其他主要运输方向的石油运输量也有所增长。

今年前8个月，经“阿特劳—萨马拉”管道段运输的石油达到690万吨，同比增长2%；经TON-2输油管道运输的石油达到820万吨，同比增长5%。

同期，向“阿塔苏—阿拉山口”干线输油管道转运石油760万吨，同比增长3%，其中哈萨克斯坦石油出口量为86.3万吨。

此外，向里海管道财团（CPC-K）系统转运的石油达到310万吨，同比增长39%。

通过阿克套港装载至油轮的石油达到240万吨，同比增长6%。其中，经“巴库—第比利斯—杰伊汉”管道方向转运的石油超过100万吨。

此前，KazTransOil宣布计划投资250亿坚戈，用于扩建TON-2输油管道。