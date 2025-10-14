哈萨克斯坦前9个月石油出口量达6050万吨

据部长介绍，今年1至9月，石油产品产量达1160万吨，同比增长10.1%。全年计划产量为1370万吨，较2024年增长0.7%。石油和天然气凝析液产量达7570万吨，同比增长13.2%，全年目标为9620万吨。天然气产量为516亿立方米，同比增长16.7%，全年计划达到628亿立方米。

在出口方面，前9个月石油出口量达6050万吨，同比增长14.9%，全年目标为7050万吨。液化石油气产量约230万吨，同比增长1.1%。此外，天然气国内消费量为143亿立方米，同比增长0.4%；通过哈萨克斯坦领土的天然气过境量达530亿立方米，同比增长2.9%。

叶尔兰·阿克肯杰诺夫还指出，石油化工产品产量达47.72万吨，同比增长15.8%，全年计划为58.97万吨。电力生产方面，前9个月发电量为899亿千瓦时，全年目标为1179亿千瓦时。其中，可再生能源设施发电量达65亿千瓦时，全年计划为72亿千瓦时。

政府会议同时讨论了2025年1至9月社会经济发展成果及国家预算执行情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】