哈萨克斯坦提前完成200万公顷未利用土地的收回工作

他强调，必须确保土地得到合理与高效利用。 托卡耶夫总统表示，政府已启动大规模工作，收回长期闲置或违规分配的农业用地，并重新进行分配。

根据这一指示，哈萨克斯坦农业部在2025年提前完成了对未按用途使用或违规分配土地的收回计划。

相关工作在三级层面系统推进。为监督执行情况，成立了土地再分配委员会及地方跨部门工作组。

全年共召开国家级委员会会议3次、地区工作组会议42次，对检查结果和后续措施进行了讨论。

检查共覆盖220万公顷土地，其中：

180万公顷涉及1,286项整改通知；

28.14万公顷正在进行司法程序；

46.47万公顷此前未被使用的土地已由土地使用者自行重新开发。

被收回的土地中，70.47万公顷已重新分配给民众，其中：

17.66万公顷划为公共牧场；

52.81万公顷通过竞争程序分配给农业生产者。

“土地信托”（Jer amanaty）委员会及执政党“阿玛纳特党”确保了整个过程的公开透明和社会监督。

【编译：达娜】