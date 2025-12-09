中文
    14:44, 09 12月 2025 | GMT +5

    节前提醒：非法砍伐天然松树将面临高额罚款

    哈萨克国际通讯社讯）临近新年假期，哈萨克斯坦非法砍伐一棵天然松树的损失金额按每株相当于15倍按月计算指标进行评估。有关部门提醒公众，将生长中的松树砍回家过节属于违法行为，会对自然环境造成显著损害，且砍伐数量越多，法律责任越重。

    Ертіс орманы
    Фото: Ертіс орманы

    据巴甫洛达尔州森林和野生动物区域监察部门介绍，责任程度取决于被砍树木是否属于当地森林资源范围。

    区域监察局局长伊萨泰·阿卜德拉扎霍夫表示，根据《行政违法法典》第381-1条，非法砍伐、毁坏或损坏树木和灌木将承担行政责任。他指出，在新年前夕，如果个人进入森林或在街边砍下一棵松树，将被处以相当于15倍按月计算指标的罚款。同时，违法所得、工具及运输工具将被强制没收，并须全额赔偿造成的损失。

    Ертіс орманы
    Фото: Ертіс орманы

    此外，根据法典规定，非法砍伐不属于森林资源的树木时：

    • 个人罚款相当于50倍按月计算指标；

    • 公职人员、小型企业及非营利组织罚款相当于150倍按月计算指标；

    • 中型企业罚款相当于200倍按月计算指标；

    • 大型企业罚款相当于500倍按月计算指标，并强制没收木材、运输工具及作案工具。

    若非法砍伐属于森林资源的树木：

    • 个人罚款相当于100倍按月计算指标；

    • 公职人员、小型企业及非营利组织罚款相当于300倍按月计算指标；

    • 中型企业罚款相当于400倍按月计算指标；

    • 大型企业罚款相当于1000倍按月计算指标，并强制没收木材、运输工具及相关工具。

    【编译：达娜】

