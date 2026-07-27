韩前总统违反选举法案一审获刑1年半缓刑3年

若该判决最终生效，最大在野党国民力量应向中央选举管理委员会退还曾在第20届大选时期报销的竞选费用397亿韩元（约合人民币1.83亿元）。

尹锡悦被指控，曾在大选候选人时期的2021年12月14日应韩国记者俱乐部“宽勋俱乐部”之邀出席一场讨论会，并作大意为“未曾向前龙山税务署署长尹宇镇引见李某律师”的虚假言论。法庭认定，尹锡悦的相关言论不属实，判其有罪。

尹锡悦还被指控在2022年1月17日接受采访时谎称，经党内负责人的介绍认识号称“乾津法师”的僧侣全成培（音），未曾与妻子金建希一同和他见面。法庭同样认定该话不属实。全成培是金建希弊案的重要涉案人，被指控曾向金建希行贿。

根据韩国《公职选举法》规定，当选总统、候选人竞选中死亡、得票率达15%以上者可全额报销竞选费用。但若有关人员在当选后被判处的刑罚重于100万韩元以上的罚金刑，且相关判决最终生效时，其所属政党须全额退还报销经费。