前五个月发电量超过用电量 全国实现3亿千瓦时电力盈余

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部公布的数据显示，今年前五个月，全国发电量超过用电量，实现约3亿千瓦时的电力盈余。

据能源部统计，2026年1月至5月，哈萨克斯坦累计发电536亿千瓦时，同比增长保持稳定；同期全国用电量为533亿千瓦时。

数据显示，今年前五个月全国电力盈余约为3亿千瓦时。

能源部表示，持续保持电力盈余表明我国能源系统实现了较为均衡的发展，发电设施运行稳定，能够可靠满足国内市场需求。

根据能源部预测，到2026年底，全国发电量有望达到1265亿千瓦时。

为进一步提升发电能力，今年哈萨克斯坦计划投运总装机容量达2.6吉瓦的新建能源项目，涵盖传统能源和可再生能源领域。其中包括4座燃气电站投入运营，以及2座现有发电站扩建项目。

与此同时，可再生能源领域建设也将继续推进。

能源部介绍，今年全国将新增10个可再生能源项目，包括4座风电站、5座太阳能电站和1座水电站。

能源部指出，当前正在实施的能源项目将有助于逐步缓解国内电力供需压力。

该部预计，到2027年第一季度末，哈萨克斯坦有望彻底解决能源短缺问题；到2029年，全国电力系统将形成稳定的电力盈余格局。