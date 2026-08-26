前七个月国内铁路运输粮食810万吨 同比增长10%

据哈国铁消息，同期哈萨克斯坦粮食出口量也增长10%，达到620万吨；面粉及其他粉类产品运输量增长5%，达到160万吨。

在2025—2026营销年度，即2025年9月至2026年7月期间，铁路累计运输粮食1420万吨，较上一营销年度同期增长14%。

本年度粮食运输增量主要来自中亚方向。今年前七个月，哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦运输粮食310万吨，同比增长47%；向阿富汗运输粮食60.5万吨，是去年同期的4.5倍。

哈国铁表示，中国方向的粮食运输量也在持续增长。今年前七个月，经多斯特克和阿勒腾阔勒站共运送粮食44.9万吨，同比增长22%。其中，使用专业粮食运输车的运输量增长尤为明显，由1万吨增至17万吨，扩大了17倍。

据哈国铁介绍，目前哈萨克斯坦拥有充足的粮食运输铁路机车车辆。截至2026年8月，全国铁路网共有15177辆粮食运输专用车，其中6382辆归“粮食运输”股份公司所有。此外，全国还拥有17066辆棚车。自2015年以来，哈萨克斯坦私有车主累计购置2578辆粮食运输专用车。

自2014年起，货车运营市场已全面实行市场化。粮食运输专用车根据货运发货人与运营商直接签订的合同进行调配，哈国铁并不是此类合同的签约方。

与此同时，为适应不断增长的货运量，哈萨克斯坦铁路基础设施建设也在加快推进。2026年计划维修铁路1577公里，其中573公里将进行大修。此前，多斯特克—莫因特区段第二条铁路已于2025年9月投入运营。

杰特艮—阿勒腾阔勒区段以及阿勒腾阔勒站现代化改造项目目前也已进入收尾阶段。上述项目完成后，将进一步提高中国方向铁路运输的通行能力。

为进一步扩大铁路运输能力，托布尔—坎德阿尕什、沙勒喀尔—贝纽区段现代化改造以及达尔巴扎—马克塔拉尔新铁路建设等项目也正在推进。这些项目建成后，将为增加开往里海港口及中亚国家的列车班次创造条件。

此外，哈国铁也高度关注新一运输季可能面临的主要风险。10月份，粮食集中外运与煤炭运输高峰期可能出现重叠。对此，公司呼吁货运发货人提前提交运输申请，合理均衡发运节奏，并积极采用成列运输模式。

据哈国铁统计，自2025年9月至2026年7月17日，哈萨克斯坦粮食及折粮面粉出口量达到1350万吨，同比增长16%。