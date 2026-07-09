前四个月哈萨克斯坦外贸额达449亿美元 同比增长7.9%

统计数据显示，今年前四个月，哈萨克斯坦累计出口240亿美元，进口209亿美元。

从出口市场来看，中国继续保持哈萨克斯坦第一大出口目的地地位，出口额达到49亿美元。同期，对意大利、俄罗斯、土耳其和乌兹别克斯坦的出口额分别为40亿美元、20亿美元、17亿美元和14亿美元。

进口来源方面，俄罗斯依然是哈萨克斯坦最大的进口伙伴，进口额达到66亿美元。中国位居第二，进口额为60亿美元；德国、美国和韩国分别为10亿美元、9亿美元和5亿美元。

与此同时，统计数据显示，2026年1月至4月，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟成员国之间的贸易额达到98.7亿美元，同比增长13.3%。

其中，对欧亚经济联盟成员国出口27亿美元，同比下降7.9%；自联盟成员国进口71.6亿美元，同比增长24.1%。

在哈萨克斯坦与欧亚经济联盟的贸易结构中，俄罗斯仍占据绝对主导地位，占比达到87.6%；吉尔吉斯斯坦占8%，白俄罗斯占4.1%，亚美尼亚占0.3%。

出口商品结构方面，能源和金属产品仍是哈萨克斯坦外贸出口的主体。今年前四个月，原油及石油产品占出口总额的44%，继续位居首位。

此外，精炼铜及未锻轧铜合金占出口总额的7.5%，铜矿石及铜精矿占6.3%，铁合金占3.2%，小麦及混合麦占3%。

进口商品方面，乘用车及其他机动车辆占进口总额的3.1%；石油气及其他气态烃占2.7%；药品占2.6%；各类电话设备占2.5%；发电机组及变流器同样占2.5%。

总体来看，今年前四个月，哈萨克斯坦外贸继续保持增长势头，与主要贸易伙伴之间的经贸联系进一步巩固，对外贸易运行总体保持稳定。