前五个月无现金支付达73.5万亿坚戈 二维码支付增长明显

目前，银行卡交易中非现金支付占比已达到87.6%，现金提取交易占比为12.4%。相比之下，2016年非现金支付占比仅为12.5%。如今，哈萨克斯坦银行卡交易中，近九成已通过非现金方式完成。

各地区支付交易保持集中态势

从地区分布来看，非现金支付交易主要集中在全国主要城市。

其中，阿拉木图市交易额最高，达到37.2万亿坚戈，占全国交易总量的一半以上；阿斯塔纳市交易额为6.6万亿坚戈；奇姆肯特市为4.6万亿坚戈。

在银行卡交易非现金支付占比方面，阿拉木图州以92.3%的比例位居全国首位。相比之下，北哈州该项指标最低，占比为74%。

二维码支付成为增长最快领域

统计数据显示，互联网及移动应用程序仍是居民进行非现金支付的主要渠道，占非现金交易总额的78.9%，交易规模达到58.4万亿坚戈。

与此同时，二维码（QR码）支付市场规模持续扩大，成为非现金支付领域增长最为明显的细分方向。

数据显示，QR支付交易规模已由2023年的1.5万亿坚戈增长至2026年的8万亿坚戈，其市场占比也由3%提升至10.8%。值得注意的是，二维码支付规模已连续第二年超过传统POS终端支付规模。2026年前五个月，POS终端支付交易额为7.5万亿坚戈，占比10.2%。