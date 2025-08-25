前七个月哈萨克斯坦乘用车产量同比增长19%

该部在回复哈通社质询时援引国家统计局的数据指出，2025年1月至7月，国内共生产乘用车75,406辆，比2024年同期增长约19%。

根据哈萨克斯坦汽车工业联盟的统计，今年前7个月，全国汽车企业累计生产各类汽车83,259辆，总价值约1.16万亿坚戈。2024年同期，汽车制造业产量同比增长16.7%，在机械制造业总产量中的占比达到40.7%。

在所有车型中，乘用车依然占据最大份额，1至7月共生产75,406辆，同比增长19%。同期还生产了4,091辆卡车（同比下降10.5%）、1,361辆大巴（同比增长5.5%）、1,948辆挂车和半挂车，以及453辆其他类型车辆。

今年前7个月产量最高的五大品牌（含出口）分别为：现代（30,850辆）、雪佛兰（16,598辆）、起亚（14,856辆）、捷途（7,116辆）和江淮（5,641辆）。最受欢迎的车型则是雪佛兰Cobalt（13,628辆）、现代途胜（11,849辆）、起亚狮跑（6,999辆）、现代伊兰特（4,905辆）和现代沐飒（4,636辆）。

此外，工业和建设部的数据显示，2025年1月至7月，汽车、拖车和挂车制造业的固定资产投资额达到863亿坚戈，比2024年同期的466亿坚戈增长了85%。

据哈萨克斯坦内务部提供的数据显示，在哈注册的电动车数量正在持续增长，目前全国已登记电动车总数达到17,976辆。

【编译：阿遥】