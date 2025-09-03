前韩国第一夫人承认收受贿赂

在项链引发争议后，金建希曾解释称“是自己借来的”；但在前总统尹锡悦被弹劾后，又称“是赝品，但已丢失”；后来在接受特检调查时，她则改口称“是买给妈妈的礼物”。

在上月进行逮捕令审查时，瑞熙建设会长李凤官在自首材料中表示自己将项链赠送给金建希，但金建希仍否认收受项链。

然而，据KBS采访结果显示，金建希最近承认，这条项链是李凤官赠送给她的。KBS采访结果证实，金建希承认在访问北约时佩戴的高价项链来源于瑞熙建设会长李凤官。

金建希的律师对KBS记者表示，金建希收到李凤官给她的项链后已经归还，将在法庭上说明详细情况。

据悉，金建希否认曾帮助李凤官的大女婿、前检察官朴圣根被任命为国务总理秘书室长的人事请托疑云。金建希表示，不知道前检察官朴圣根是谁，也不关心人事安排，李凤官并未照实陈述。

但特检组认为存在人事请托疑点，已传唤调李凤官和朴圣根二人进行调查。特检组还怀疑金建希和前总统尹锡悦合谋，正在考虑以受贿罪起诉二人。