    08:49, 06 三月 2026 | GMT +5

    前乌兹别克斯坦拳手依利亚索夫将代表哈萨克斯坦出战

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦拳击联合会5日宣布，原乌兹别克斯坦拳击运动员萨亚特·依利亚索夫将在未来的国际赛事中代表哈萨克斯坦出战。

    早在2022年，他便在亚洲青年拳击锦标赛中斩获铜牌，展现了不俗的竞技实力。随后在2025年举行的U22亚洲拳击锦标赛中，他以精湛的技术问鼎冠军，在决赛中击败了来自哈萨克斯坦的选手伊利亚·卡利宁（Ilya Kalinin），展现了卓越的统治力。 据悉，萨亚特出生于乌兹别克斯坦，尽管在异国他乡成长，但他始终心系祖国。此次他选择回归哈萨克斯坦，既是个人职业生涯的重要转折，也是哈萨克斯坦体育界在吸引海外高水平人才回国定居方面取得的又一成果。
    Фото: olamsport.com

    据悉，这位拳手即将在哈萨克斯坦全国锦标赛中代表曼格斯套州出赛。

    哈萨克斯坦拳击联合会执行董事劳安·伊格涅夫表示，萨亚特首先需要完成入籍哈萨克斯坦的相关手续，并向联合会提交必要的文件。

    —如果他在全国锦标赛中表现出色，展现出应有的竞技水平，将有望入选国家队。此前，他已经参与了我国选手的集训，现在他已获得代表曼格斯套州参加各项赛事的资格，-伊格涅夫说。

    资料显示，该选手将参加65公斤级的角逐。

    值得注意的是，去年萨亚特·依利亚索夫曾作为乌兹别克斯坦国家队的一员，参加了拳击世界锦标赛。

    据悉，他在2022年亚洲青年拳击锦标赛中斩获铜牌。随后在2025年举行的U22亚洲拳击锦标赛中，他击败了来自哈萨克斯坦的选手伊利亚·卡利宁问鼎冠军。

    公开资料显示，萨亚特是出生于乌兹别克斯坦的哈萨克族裔拳手。此次他选择回归哈萨克斯坦，既是个人职业生涯的重要转折，也是哈萨克斯坦在吸引海外高水平人才回国定居方面取得的又一成果。

    【编译：阿遥】

