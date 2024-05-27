“前经济部长杀妻案”中逮捕毕申姆巴耶夫的警员因言行失当被罚

2023年11月9日，警方接到报警称在首都某餐厅内发生凶案，导致一名女性死亡。警方抵达现场后逮捕了嫌疑人并进行后续调查。10日，内务部副部长证实嫌疑人为哈萨克斯坦前经济部部长库万德科•毕申姆巴耶夫（2016年任职），死者则是其妻子萨勒塔纳特·努科诺娃。

庭审期间检方作为证据公布的监控录像显示，毕申姆巴耶夫在餐厅内对妻子进行了长达12小时的辱骂殴打。法医最终确认，努科诺娃在被送医前已经死亡至少6至8小时。她的头部、颈部都有严重的伤痕。

案件审理过程中，检方曾出示警方在对库万德科·毕申姆巴耶夫被捕时警员胸前的执法记录仪记录到的视频和音频内容作为证据。其中，清楚的记录到现场警员在对被告人进行逮捕时说：“她（注：指被害人努科诺娃）自己把你惹急了是吧？”。

该执法记录仪内容一经公开，立即引起了舆论的轩然大波。

随后，阿斯塔纳市警察局针对这一情况启动了内部调查。

目前，内部调查程序已经结束，内务部纪律委员会判定，根据哈萨克斯坦《执法行为法》第19、56、57条相关规定，涉事警员（阿斯塔纳市巡逻警察团督察）言行失当，违反官方规则，被处以“严厉训诫”的纪律处分。

此外，此案期间的另一名警员也因失职行为而被处罚。据悉，其在逮捕毕申姆巴耶夫期间，纵容被告向人行道吐痰，这一行为也被其执法记录仪记录，并在庭审期间作为检方证据公开。

内务部纪律委员会判定该警员未如实履行《行政违法法典》中对城市环境保护有关的条款，也被处以“严厉训诫”的纪律处分。

内务部解释称，根据引用的法条条款规定，警方人员若不履行或不正当履行公务的，应根据哈萨克斯坦共和国法律追究刑事、行政、民事法律和纪律责任。因此对上述两名警员均做出了纪律处分。

两名警员除被处以“严厉训诫”的纪律处分外，还需缴纳5倍按月计算指数的罚款（即18 460坚戈）。

根据此前报道，“前经济部长杀妻案”在哈萨克斯坦引发了高度的社会舆论关注，并推动哈萨克斯坦出台了将家暴行为从民事案件升格为刑事案件的相关法律修订案。

经过系列调查审理，哈萨克斯坦最高法院于5月13日宣判毕申姆巴耶夫谋杀罪罪名成立，判处24年监禁，其亲属也因协助掩盖罪行而被判处4年监禁。

【编译：木合塔尔·木拉提】