截至3月1日，共和国预算税收收入计划完成率达到113.7%，实际入库金额为29,790亿坚戈。与去年同期相比，收入增加6775亿坚戈，同比增长29.4%，增幅较为显著。

这一增长态势主要由核心税种拉动。其中，企业所得税同比增长16.9%，增加1180亿坚戈；增值税同比增长38.8%，增加4286亿坚戈，成为带动收入扩张的主要因素。

针对此前舆论空间中基于2026年1月单月数据所作的分析评估，财政部国家收入委员会表示，仅凭阶段性数据得出结论，难以全面反映预算收入执行的整体情况。

其背景在于，2025年第四季度多项主要税款的缴纳截止日期为2026年2月25日。按照以往年度的征收节奏，较大规模的税收收入通常在2月底集中入库。最新数据印证了这一规律：截至3月1日，增值税收入计划完成率达到119.8%，在原计划12,810亿坚戈的基础上，实际入库金额达15,345亿坚戈，明显高于预期。

综合前两个月数据来看，预算收入执行情况客观反映出财政运行的稳定性，收入保持较快增长态势。数据有力地回击了此前的负面预测。整体而言，当前税收收入增长与宏观经济运行节奏基本匹配，财政基本面保持稳健。

【编译：阿遥】