韩前总统夫人金建希被独检组起诉

负责调查金建希弊案的独立检察组（独检组）当天发布消息称，独检组以涉嫌违反《资本市场法》和《政治资金法》，以及《特定犯罪加重处罚法》中斡旋受贿相关规定为由针对金建希提起公诉。

这是独检组自上月2日挂牌成立并开始办案以来时隔59天起诉金建希。韩国前总统夫人在羁押状态下被起诉尚属首次，且前总统夫妇同时在押受审也是前所未有。

金建希当天被起诉后通过辩护人团发表立场称，我将直面问题，认真受审，诚实接受独检组调查。我对让国民忧心深感难过和愧疚，在任何情况下都不会为自己辩解。我也不会对各种媒体报道置之不顾。

金建希涉嫌在2022年4月至8月期间通过号称“乾津法师”的全成培（音）收受统一教方面提供的钻石项链和名牌包，并接受各种请托（涉嫌斡旋受贿罪）；涉嫌与尹锡悦在2022年大选期间免费接受“政治掮客”明泰均提供的民调服务，作为回报，帮助前议员金映宣在国会议员补选中获得国民力量党的候选人公荐（违反《政治资金法》）；涉嫌在2009年至2012年间参与操纵德意志汽车公司股价（违反《资本市场法》）。