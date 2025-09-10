哈萨克斯坦提前实现北咸海扩容目标

为落实国家元首在对哈萨克斯坦人民发表的国情咨文中提出的任务，水资源和灌溉部正积极推进北咸海水量增加的相关工作。从2023年至今，北咸海的水量已增至241亿立方米，期间向该海域输送了50亿立方米的水。由此，北咸海水体扩容的规划目标已超前完成。

根据规划，原定于2025年将北咸海水量提升至206亿立方米，2030年达到270亿立方米。而当前的水量数据已接近原计划2029年才能实现的目标。

水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示：“目前，我们正利用世界银行的资助，制定北咸海保护项目的可行性研究报告。结合当地居民的意见，我们正在考虑修建水闸以稳定阿克沙套和卡梅斯特巴斯湖泊系统的水位，并计划将科卡拉尔大坝加高2米。该项目旨在增加北咸海的水量、改善水质、恢复锡尔河三角洲、减少海底盐分沉积物的扬散、促进克孜勒奥尔达州渔业发展，并改善当地居民的生活条件。”

值得一提的是，今年春季，政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫曾表示，对咸海拯救基金的改革寄予厚望。

【编译：木合塔尔·木拉提】