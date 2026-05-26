哈萨克斯坦目前有多少高校和大学生？

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克在政府会议上表示，目前哈萨克斯坦共有122所高等院校，在校大学生人数已超过72.4万人。

据介绍，目前哈萨克斯坦高等院校体系包括12所国立大学、30所国家大学、1所国际大学、11所股份制高校、1所自主教育机构、15所非民用院校以及52所私立高校。

数据显示，目前共有65.8万名学生接受本科教育，约4万名学生攻读硕士学位，近9000人攻读博士学位。此外，还有超过1.6万名学生在接受实习医生及住院医师培训。外国留学生人数已超过3.5万人。

努尔别克表示，哈萨克斯坦高等教育国际化进程正在持续推进。目前，全国已有32所外国高校项目落地，包括高校分校、战略合作项目以及鲁班工坊等，涉及美国、英国、中国、韩国、法国和德国等国家。相关项目学生规模约为1.2万人，其中包括约700名外国留学生。

与此同时，哈萨克斯坦高校夏季考试季目前已接近尾声。今年预计约有19.3万名学生完成大学学业，成为近年来规模最大的毕业生群体之一。毕业生最终认证工作将持续至6月20日，毕业证书颁发工作计划于7月10日前完成。

【编译：达娜】