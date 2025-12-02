土耳其公司将投资5亿美元在哈萨克斯坦建设两座糖厂

消息称，农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫2日会见土耳其Cengiz Holding公司董事会成员坚吉兹·沙班。

会谈期间，双方探讨了制糖业的发展前景、吸引投资以及在农产品深加工领域开展联合项目等问题。

萨帕若夫指出，哈萨克斯坦农业部正在采取全面措施，旨在减少进口依赖，逐步实现自给自足。

据他介绍，哈萨克斯坦目前共有四家糖厂，其中三家年加工能力为87万吨甜菜。然而，全国年食糖消费量为50万吨，而国产糖产量仅能满足国内需求的14%。

- 建立新的加工能力和构建稳定的原材料基础是国家的主要优先事项之一。Cengiz Holding 的这项举措是旨在加强粮食安全的重要战略步骤。-他说。

土耳其公司正考虑在哈萨克斯坦建设两座糖厂，年产能最高可达30万吨。目前，北哈萨克斯坦州和巴甫洛达尔州的气候条件、基础设施和土地资源正被研究作为发展糖业的适宜地点。

坚吉兹·沙班表示，该项目计划在未来十年内投资5亿美元。两座工厂的建设计划于明年启动，并于两年内投入使用。

农业部称，该项目的实施将为国内市场供应糖铺平道路，并促进生产动物饲料、食品工业原料、工业酒精及其他产品的配套产业的发展。

【编译：小穆】