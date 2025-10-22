起亚哈国工厂投产：库斯塔奈即将崛起为中亚汽车制造中心

与韩国战略合作与汽车产业崛起

托卡耶夫总统在致辞中指出，KIA工厂的启动是哈萨克斯坦机械制造业发展的关键里程碑，体现了与韩国合作的崭新高度。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示：

“今天的事件是哈萨克斯坦与韩国战略伙伴关系的生动例证。韩国是我们亚洲地区的可靠伙伴，双方合作正持续深化。目前，已有超800家韩国企业在哈成功运营，汽车制造业成为双方合作的核心领域，KIA工厂的开幕正是最好证明。”

总统向KIA公司首席执行官宋浩成及团队表达了感谢，表彰其为加强两国关系作出的贡献。

Фото: Қостанай облысының әкімдігі

机械制造业优先发展

去年，哈萨克斯坦机械制造业吸引投资超2900亿坚戈，同比增长2.5倍。今年以来，投资已达1780亿坚戈，行业直接就业人数超1万，其中近半数为青年。

KIA工厂项目总投资1315亿坚戈，其中90%为外国直接投资。库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫在发言中表示，该项目是区域乃至全国最重要的投资事件，具有深远的经济、社会和形象意义。

他强调：“在总统的亲自支持和政府直接参与下，这一大型项目在短时间内得以实现。国家为项目提供了全方位支持，包括在工业园区划拨70公顷土地，建设4.2公里道路、停车场、5.25公里铁路专用线及44.5公里工程管网。”

阿克萨卡洛夫指出，工厂投产将推动区域加工制造业增长46.5%，成为地区工业化和技术升级的关键动力。

Фото: Қостанай облысының әкімдігі

工厂规模与生产能力

KIA哈萨克斯坦工厂年产能达7万辆，总建筑面积约10万平方米。自2025年7月起，工厂开始试生产，目前已进入批量生产阶段。年内计划生产不少于3000辆汽车，2026年产量预计达3万辆，其中2万辆采用小批量组装方式。

工厂配备的焊接车间占地1.4万平方米，拥有41台焊接机器人，自动化率达58%。

Фото: Қостанай облысының әкімдігі

车间负责人德米特里·帕尔菲诺夫介绍：

“双班制下，年产车身可达5万个。机器人负责车架焊接，手工生产线则组装子部件、轮拱和侧围。”

培养新型专业人才

库斯塔奈州州长阿克萨卡洛夫强调，工厂高度重视本地居民就业，并通过系统化培训打造专业人才队伍。工厂将创造1500个固定岗位。区域内10所职业学院提供7个机械制造相关专业，现有2332名学生，其中92%享受国家资助，1000余人参与双轨制培训。

为促进毕业生就业，实施了企业订单式人才培养计划。目前，3所学院与KIA哈萨克斯坦公司合作培养50名学生，40名毕业生已获工厂录用。2025年，14名员工赴韩国接受机器人设备操作与维护培训。

Фото: Қостанай облысының әкімдігі

KIA哈萨克斯坦公司总经理金德基表示：

“工厂将雇佣1500名员工，我们还邀请了韩国汽车零部件供应商和Glovis物流公司，共同创造超2000个额外就业岗位，为区域经济发展注入强大动力。”

中亚KIA制造中心与新车型

KIA公司首席执行官宋浩成表示，库斯塔奈工厂是KIA在中亚的首座工厂，将成为区域生产中心。

“工厂将服务于国内市场并出口至独联体及其他国家。我们组建了1500人团队，并与韩国工厂开展人员交流，派遣工程师来哈传授经验，培训本地人才，”他强调。

工厂首批生产KIA Sorento车型，2026年1月将推出全新Sportage，未来还将扩展车型系列。

KIA哈萨克斯坦工厂的开幕不仅是哈萨克斯坦汽车产业的重大突破，也是中亚地区工业化的重要标志。该项目通过技术创新、就业促进和国际合作，不仅增强了哈萨克斯坦在全球汽车市场的竞争力，还为区域经济发展和人才培养开辟了新前景。未来，库斯塔奈有望成为中亚汽车制造的璀璨明珠。

【编译：木合塔尔·木拉提】