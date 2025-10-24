土耳其各界热烈祝贺哈萨克斯坦共和国日

据外交部消息，伊斯坦布尔省长达武特·居尔（Davut Gül）代表土耳其向哈萨克斯坦致以热情友好的祝贺，特别强调了两国人民之间的战略伙伴关系与兄弟情谊。

此外，土耳其主要控股公司及投资企业负责人高度评价了哈萨克斯坦的稳定发展及其经济转型的迅猛势头。他们在贺词中指出，哈萨克斯坦已成为欧亚地区重要的经济与交通枢纽之一，其改革举措和开放的投资政策为双边合作开辟了独特机遇。

土耳其社会及文化界人士回顾了两国共同的突厥根源所孕育的精神与历史纽带。在贺信中，他们对双方在加强人文联系、教育项目及文化交流方面的贡献表示感谢，并指出这些努力进一步促进了突厥世界内部的相互理解与团结。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

哈萨克斯坦驻伊斯坦布尔总领事馆对土耳其朋友的热情祝贺与支持表示衷心感谢。这一纪念日再次彰显了哈萨克斯坦与土耳其之间牢不可破的友谊与相互尊重，为两国战略伙伴关系及兄弟情谊的进一步深化注入了信心。

哈萨克斯坦的《国家主权宣言》通过于1990年10月25日，这一天后来被定为“哈萨克斯坦共和国日”，是哈萨克斯坦的国庆日。

【编译：木合塔尔·木拉提】