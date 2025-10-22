哈萨克斯坦、土耳其和吉尔吉斯斯坦在调解领域交流经验

会议由哈萨克斯坦文化和信息部公民社会事务委员会主席古尔巴拉·苏尔塔诺娃主持，出席者包括土耳其代表、突厥世界调解人联盟主席雅库普·埃里克尔，国际人权保护中心主席詹迪勒达·扎克波夫，以及吉尔吉斯共和国代表阿瓦兹别克·沙姆希耶夫。

古尔巴拉·苏尔塔诺娃在发言中指出，哈萨克斯坦已建立起完善的法律框架，为专业和社会调解员的活动提供制度保障。

文化和信息部下设的调解组织协调委员会目前正在运作，该委员会是一个推动系统性决策的平台。

目前全国注册有25个调解员组织，汇聚了2500多名专业调解员。此外，还有约1800名社会调解员积极为公众提供免费咨询服务。

来自土耳其和吉尔吉斯斯坦的代表在会上介绍了各自国家在推动调解制度发展方面的实践与经验，分享了在社会矛盾化解和民间纠纷调处中的成功做法。

据了解，10月15日至16日，第十二届哈萨克斯坦公民论坛期间举行了题为“调解与公民社会：互动合作的新前景”的专题会议。

与会者就国际经验、最新倡议以及如何将调解制度发展成为公民社会中有效互动机制等议题进行了深入探讨。

此次会议为突厥国家在社会治理和冲突解决领域搭建了重要的对话平台，进一步推动了各国在公民社会建设与法治发展方面的合作。

【编译：达娜】