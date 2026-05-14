土耳其专家：哈萨克斯坦正朝着未来教育模式迈进

记者：您如何评价哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将人工智能引入学校教育系统的举措？

穆斯塔法·阿斯奇：这项举措可被视为一项具有战略意义的现代化举措。如今，教育系统不仅在向数字化转型，更在向基于人工智能的模式迈进。哈萨克斯坦学校数字化项目的开展以及人工智能平台学习者数据系统的建立，展现了贵国积极的愿景，在为未来的教育模式做好准备。

这与全球趋势相符。例如，新加坡、爱沙尼亚和阿联酋等国都在积极资助教师培训课程、数字化系统和基于人工智能的教育平台。哈萨克斯坦并不排斥这种全球变革，而是将现代技术引入教育视为一种战略工具。

记者：土耳其正在积极推进教育领域的数字化转型。贵国在人工智能和教育科技领域的哪些经验对哈萨克斯坦具有借鉴意义？

穆斯塔法·阿斯奇：土耳其在数字教育方面的经验可以为哈萨克斯坦提供可靠的借鉴。首先值得一提的是其EBA系统。疫情期间，土耳其迅速建立了远程学习基础设施。该项目在集中管理数字教育内容方面积累了宝贵的经验。

此外，得益于 FATİH 项目，我们在将交互式白板、平板电脑和电子教科书引入学校课程方面积累了丰富的经验。同时，这一过程也表明，在引入新技术时，对教师进行培训至关重要。

土耳其蓬勃发展的教育科技生态系统或许也会引起哈萨克斯坦的兴趣。尤其是在知识验证、学习适应和教育分析方面，我国已开发出人工智能系统。这些领域将有助于加强两国之间的合作。同时，哈萨克斯坦的经验在我国也极具价值。

记者：在哈萨克斯坦，消除城乡教育差距是一个重要议题。人工智能技术如何才能提升教育质量？

穆斯塔法·阿斯奇：毫无疑问，通过合理运用人工智能技术，可以确保教育领域的机会平等。尤其是在幅员辽阔的国家，人工智能系统将有助于提高优质教育的普及率。

例如，在师资短缺的农村地区，基于人工智能的平台可以为学生提供个性化支持。通过分析学生的学习进度，系统能够为每个学生制定个性化的课程。人工智能还可以帮助教师进行评分、开发教学材料和规划课程。

记者：哈萨克斯坦通过的文件指出，人工智能不应取代学生，而应成为辅助学生的工具。您认为未来5-10年教师的角色会发生怎样的变化？

穆斯塔法·阿斯奇：教师的地位在短期内不会下降，相反，这一职业在战略和指导方面的作用将会增强。

人工智能“接管”了大部分繁重的工作。例如，它可以检查学生的作业、分析数据并监控学生的学习进度。因此，教师可以更加关注学生的社交、心理和个人发展。

未来的教师不仅要传授知识，还要扮演导师、教育指导员的角色，协助学生培养批判性思维和数字素养。与此同时，对教师的要求也将不断提高。他们需要掌握人工智能技术，负责制作和分发数字教育材料，并进行讲解。

总的来说，最好将人工智能视为增强教师能力的工具，而不是取代教师。那些能够在技术大规模应用与重视教师（即人类）教学实践之间保持平衡的国家，将在这一领域取得巨大成功。

【编译：小穆】