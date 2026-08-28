土耳其经济调整背景下 哈土合作有哪些新空间？

（哈萨克国际通讯社讯）经历数年高通胀、汇率波动和融资成本上升后，土耳其经济正在进入新的调整阶段。随着安卡拉重新强调抑制通胀、增强金融稳定和恢复投资者信心，土耳其经济政策正逐步回归更加可预测的轨道。

这一变化不仅关系到土耳其自身，也可能对哈萨克斯坦与土耳其之间的贸易、投资、物流、能源和产业合作产生直接影响。

土耳其经济仍在调整

土耳其战略研究与发展中心董事会主席尤努斯·埃姆雷·卡纳特（Yunus Emre Kanat）认为，目前还不能说土耳其已经彻底解决通胀问题，更准确的说法是，土耳其正在形成更加规范和可预测的宏观经济环境。

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此前，土耳其年通胀率一度接近86%。虽然此后明显回落，但价格稳定仍未完全恢复。

今年8月，土耳其央行将2026年年底通胀预期从26%上调至28%，同时维持2027年15%和2028年9%的目标。

卡纳特表示，未来土耳其经济政策的核心仍将围绕三个方面展开：降低通胀、维护金融稳定和实现可持续增长。

即使在高融资成本环境下，土耳其经济仍保持一定增长潜力，预计国内生产总值增速可维持在3.5%至4%左右。与过去更多依赖信贷和国内需求相比，未来出口、投资、生产率和高附加值产业的重要性将进一步上升。

哈土经贸关系基础继续扩大

对于哈萨克斯坦而言，土耳其经济趋稳意味着双边合作可能获得新的发展空间。

2025年，哈萨克斯坦与土耳其双边贸易额达到54亿美元，同比增长8.8%。其中，哈萨克斯坦对土耳其出口增长17.7%，达到约39亿美元。

2026年前5个月，土耳其已成为哈萨克斯坦第四大出口市场，占哈萨克斯坦出口总额的7.6%。

目前，两国经济关系早已不限于传统商品贸易，合作范围正向交通物流、能源、投资、工业、农业、采矿、技术和关键矿产等领域延伸。

从更广泛的区域合作来看，土耳其正逐步成为哈萨克斯坦连接欧洲市场的重要经济和物流节点，而哈萨克斯坦则具备成为中亚资源和生产基地的潜力。

“中间走廊”可能成为合作核心

跨里海国际运输路线，也就是“中间走廊”，是当前哈土经济合作中最具战略意义的方向之一。

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该路线连接中国、中亚、里海、高加索、土耳其和欧洲市场。哈萨克斯坦凭借地理位置和交通基础设施占据重要节点，而土耳其则拥有成熟的物流网络、港口体系、工业基础和通往欧洲市场的渠道。

卡纳特认为，中间走廊未来的意义可能不再只是运输货物，而是逐步形成跨区域生产和供应链体系。

在这种模式下，哈萨克斯坦和土耳其有望分别成为欧亚生产网络中的两个重要节点。

哈萨克斯坦拥有铜、石油、铝及其他矿产资源优势，土耳其则具备制造业、工程技术、加工能力和国际市场网络。如果双方将这些优势结合起来，可以推动合作从“原料出口—成品进口”转向联合生产和深加工。

能源、矿产与技术合作空间扩大

2026年以来，哈土双方对油气基础设施、清洁能源、电力输送、采矿、关键矿产和稀土资源等领域的关注明显上升。

全球能源转型进一步提升了关键矿产和稀土资源的重要性。哈萨克斯坦拥有较强资源基础，而土耳其希望实现原材料供应来源多元化，同时提升本国工业体系的加工能力。

除资源合作外，技术合作也可能成为下一阶段重点。

与传统贸易模式相比，双方未来更有可能通过本地化生产、联合研发、工程技术交流、建立技术中心等方式共同开发产品，并尝试进入第三方市场。

这种合作模式有助于双方提升产品附加值，同时减少对单纯商品贸易的依赖。

土耳其市场仍存在风险

不过，土耳其经济仍处于调整过程中。

高通胀尚未完全消除，融资成本仍处高位，里拉汇率也容易受到国内外因素影响。此外，能源进口依赖和地区地缘政治风险仍可能对经济稳定形成压力。

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因此，对于哈萨克斯坦企业和投资者而言，土耳其市场既存在机会，也需要充分评估融资成本、汇率风险、行业特点和投资周期。

从长期来看，如果土耳其能够继续降低通胀并恢复投资者信心，其企业对外投资能力将进一步增强，也可能带动更多土耳其资本进入哈萨克斯坦。

从贸易伙伴走向产业伙伴

未来哈土经济合作的重点，可能不再只是扩大双边贸易规模，而是形成更加紧密的产业和物流协作。

哈萨克斯坦可提供资源、土地、能源和区域市场连接能力，土耳其则拥有制造业、工程技术、物流和进入欧洲市场的优势。

如果双方能够进一步整合中间走廊、工业生产和资源加工体系，两国合作有望从传统贸易关系升级为更深层次的产业伙伴关系。

对于哈萨克斯坦而言，这不仅意味着扩大对土出口，也意味着借助土耳其的工业和物流体系进入欧洲、中东和北非等更广阔市场。

对于土耳其而言，哈萨克斯坦则可以成为其在中亚的重要资源、生产和物流合作伙伴。

在这一背景下，哈土经济关系正在从单纯的双边贸易逐步向产业协同、供应链整合和第三方市场合作延伸。