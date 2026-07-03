世卫组织宣布“洪迪乌斯”号邮轮汉坦病毒疫情结束

（哈萨克国际通讯社讯）据世界卫生组织（WHO）消息称，“洪迪乌斯”（MV Hondius）号邮轮上的汉坦病毒疫情已正式结束。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，最后一名处于隔离观察中的乘客检测结果已呈阴性，并已返回家中。

他说：“世界卫生组织认为，此次汉坦病毒疫情已经完全结束。”

报道称，“洪迪乌斯”号邮轮于4月1日从阿根廷启航。此次疫情由一种罕见的“安第斯”（Andes）型汉坦病毒引发，共造成13人感染，其中3人死亡。

首例死亡病例于4月11日在阿根廷和南非之间的海域发生；4月26日，邮轮停靠南非约翰内斯堡期间出现第二例死亡病例；5月2日，第三名患者在船上去世。

汉坦病毒通常通过接触或吸入混有啮齿动物排泄物或唾液的粉尘传播给人类。不过，专家并未排除最坏情况的可能性，即病毒发生变异，并因邮轮内人员密切接触而出现人际传播。

受此影响，33个国家共有650余人被纳入医学观察范围。

尽管世卫组织宣布此次疫情结束，但该组织同时警告，现在放松警惕仍为时过早。世卫组织代表戴安娜·罗哈斯·阿尔瓦雷斯（Diana Rojas Alvarez）表示，“安第斯”型汉坦病毒仍然是南美洲公共卫生领域面临的重要威胁。