托卡耶夫总统接见紧急情况部部长

会谈中，阿仁诺夫向国家元首就紧急情况部工作成果、改革措施以及当前预防和应对紧急情况的相关工作进行了汇报。

此外，总统听取了关于加强紧急情况部物质技术基础的措施报告。过去两年，紧急情况部各部门已补充了1400多件设备，包括航空器、现代化救援设备、无人机和通信设备。这显著提高了全国各地区在紧急情况下快速响应的能力。此外，该部还开展了各部门的现代化改造工作。

部长谈到了部门网络的发展，并介绍了新建的综合救援机构、航空和海上救援队。在“乡村救援队”计划的框架下，已建成237个志愿消防站，为约700个居民点提供安全保障。

为向民众大规模发布紧急情况通知，并扩展情况中心的功能，相关工作仍在继续。同时，针对自然火灾的早期预警系统也在整合中。

此外，托卡耶夫总统还听取了有关该部门员工社会保障措施的汇报。救援人员可获得住房补贴。一项为紧急情况部员工创建专用住房群的项目已经启动。该项目包括在消防部门和救援基地附近建设配备必要基础设施的住宅区。

总统对紧急情况部为改善民防系统所做的工作给予了积极评价。

国家元首与地方行政机关合作，指示继续采取措施加强地区和农村救援单位的物质技术基础，引进现代技术，提高消防安全水平。