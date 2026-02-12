紧急情况部：工业安全监管将实现垂直化管理

据萨德尔巴耶夫介绍，2025年通过的《公民保护法》修正案为工业安全领域引入了全新的监管程序。其中核心变动在于：工业安全监管职能将从现行的《企业法》范畴中剥离，自2026年起，将直接依照《民防法》的相关规定进行垂直化管理。

—新规的核心是基于风险分级的管控模式。被划定为高风险的企业和设施将接受年度例行检查。这类对象主要包括危险生产设施，以及使用已超过出厂规定使用年限的危险技术设备的场所。相比之下，低风险主体仅需每三年接受一次检查。通过这种方式，我们在确保监管全覆盖的同时，充分兼顾了受检对象的风险等级差异，-萨德尔巴耶夫指出。

此外，新规还取消了原有的“须在检查开始前30天通知企业”的规定。今后，监管部门仅需提前一个工作日告知受检企业。这一调整将有助于监管部门更真实、准确地评估危险生产设施的实际运行状况。

据悉，所有检查工作均将严格按照已批准的工业安全保障规程执行。对于在计划内检查中发现的违规行为，相关责任方将被依法追究行政责任。新法旨在通过制度化约束，督促企业系统性地落实各项安全保障措施。

【编译：阿遥】