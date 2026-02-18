紧急情况部预警：未来数日哈萨克斯坦多地山区面临雪崩风险

监测结果显示，各山区积雪持续增厚，发生自发性雪崩的风险依然严峻。

据统计，自2025-2026年度雪崩警戒期启动以来，阿拉木图市及江布尔州境内已记录到23起自发性雪崩，崩塌雪量总计达55,260立方米。

为确保民众生命安全，防灾部门在阿拉木图市、阿拉木图州及东哈州境内先后开展了32次预防性人工排雪作业，累计清理雪量24,376立方米。

据了解，目前，突厥斯坦州、江布尔州、阿拉木图州及杰特苏州山区的积雪深度已明显超过往年平均水平。据国家气象总局预报，2月19日至20日，南部及东南部山区将再次迎来雨雪天气。

同时，东哈州山区目前积雪厚度处于平均水平。不过，受气温回升影响，该地区2月19日将出现降水，局部地区伴有大雪及暴风雪；2月20日气温则可能出现大幅降温。

分析认为，气温回升、连绵降雪降雨、暴风雪以及剧烈的气温波动，均会加剧山地雪层的结构不稳定。预计未来数日内，发生自发性雪崩的可能性极高。

紧急情况部郑重提醒广大民众：在雪崩预警期间请勿进入山区；登山前务必查阅气象预报并提前规划路径；切勿进入未经开发的区域，应严格遵守既定路线。同时，应密切关注雪崩高风险路段的最新信息，远离危险坡面。

紧急情况部还建议，若遇强降雪天气，应将登山计划延后2至3天，直至积雪层趋于稳固。

【编译：阿遥】