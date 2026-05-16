紧急情况部每年征召约800名士兵 多人服役后选择留队

根据2026年春季征兵计划，今年将有来自全国16个地区的400多名新兵被派往该部队服役。

紧急情况部指出，越来越多义务兵在服役结束后选择以合同制形式继续留在部队工作。上一轮征兵结束后，共有51名军人决定签署合同继续服役。

为提高征兵质量，哈萨克斯坦各地紧急情况部门及相关军事单位已成立专门工作组，成员包括军官、医务人员及心理专家，负责对新兵的身体状况及职业适应能力进行综合评估。

目前，紧急情况部下辖5支民防军事部队，分别驻扎在卡拉干达、乌尊阿尕什村、塞梅、阿克托别以及阿克科尔等地。

此外，第二救援营还部署在阿拉木图、乌拉尔、乌斯卡曼和库斯塔奈。

紧急情况部还特别强调对军人教育和职业培训的重视。根据“义务兵2.0”计划，去年共有59名士兵获得国家教育奖学金进入高校深造，其中23人被军事类高等院校录取。

与此同时，在“劳动职业年”框架下，紧急情况部已与教育机构签署20份合作备忘录，超过500名军人接受了额外职业培训，涉及驾驶员、厨师、电气焊工、登山救援、短视频拍摄以及无人机操作等多个专业方向。

据了解，紧急情况部军事单位主要负责自然灾害及人为事故等突发事件的快速应急处置工作。

【编译：达娜】