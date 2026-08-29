世卫组织：刚果（金）埃博拉疫情仍构成突发公共卫生事件 但未达到“大流行”门槛

世卫组织《国际卫生条例》应急委员会于2026年8月18日举行第二次会议，认定刚果民主共和国本迪布焦型病毒埃博拉疫情仍符合“国际关注的突发公共卫生事件”标准，但不符合大流行紧急情况标准，并呼吁加强疫情监测、病例隔离、接触者追踪和感染防控。8月24日，世卫组织总干事据此发布临时建议；8月28日，正式发布会议报告。

疫情快速增长

截至8月18日，刚果民主共和国已报告约5000例病例。模型分析显示，实际感染人数可能被严重低估，真实感染人数可能高出3至4倍。《国际卫生条例》应急委员会警告，如果传播趋势得不到迅速扭转，此次疫情可能超过2014年至2016年西非埃博拉疫情病例数2.86万例，死亡人数1.13万人的水平。

疫情发生在人道主义局势严峻复杂的背景下，病例负担最重地区与武装冲突、安全局势动荡、人口流离失所及人道主义援助受阻地区高度重叠，阻碍疫情监测、接触者追踪、医疗服务和感染预防与控制等应对行动。

加强公共卫生应对

委员会强调，社区必须成为应对工作的核心，并呼吁加强信任建设和社区参与。委员会同时表示，目前证据并未表明本迪布焦病毒的生物学特性、传播方式或临床特征发生根本性变化，因此应加快实施经证实有效的公共卫生措施。

委员会呼吁加强社区监测，快速发现、调查和隔离病例，追踪密切接触者，加强医疗机构和社区感染预防与控制，安全处理死亡病例，及时开展实验室诊断，并提供高质量临床护理；同时大幅扩建隔离和治疗中心，配备经过培训的工作人员及必要物资。

持续投入和政治支持

委员会呼吁在刚果民主共和国政府领导下，立即采取统一且资源充足的强化应对措施，并将总干事临时建议转化为综合、有时限且经过成本核算的国家行动计划，明确责任、指标和资源需求。

委员会强调，持续传播、武装冲突、局势不稳和人道主义准入受限相互交织，亟需高层政治参与，确保疫情防控行动获得安全、持续且不受阻碍的准入。同时应开展研究，进一步了解家庭照护、医疗机构和传统治疗等环境中的病毒传播途径。